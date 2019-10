Numero di targa sul ticket contro i parcheggiatori abusivi, passa la mozione

Numero di targa sui tagliandi dei parcheggi a pagamento per ridurre il “traffico” di ticket attuato dai posteggiatori abusivi. E’ passata con 21 voti favorevoli e 7 contrari (oltre a 2 astenuti e 2 non partecipanti al voto) la mozione della consigliera di Fratelli d’Italia Sara Soresi, dedicata al tema della sicurezza e alla lotta al degrado. Tra le proposte avanzate dall’esponente di Fdi, un’intensificazione dei controlli con cadenza settimanale nelle aree maggiormente sensibili quali ad esempio i parcheggi pubblici in viale Malta, piazzale Torino, via Campagna e piazza Cittadella.

La maggioranza si è mostrata compatta, mentre la minoranza ha parlato di “mozione già presentata in passato” e “di mancanza di idee concrete”. Giorgia Buscarini del Partito Democratico ha attaccato: ”Votiamo contro perché non c’è nulla di concreto, basta presentare mozioni senza risolvere i problemi”. Da Roberto Colla (Piacenza più) la domanda : “Dove finiscono tutte le mozioni presentate?”. Un quesito da cui ha preso spunto Mauro Monti di Liberi per lanciare la proposta di creare una relazione con l’elenco delle cose fatte per evitare che le “mozioni approvate restino chiuse in un cassetto”. Ma sulla posizione dei consiglieri di minoranza ha sbottato il sindaco Patrizia Barbieri: “Basta strumentalizzazioni su questione sicurezza. Non ci sto a questo giochetto che rende superficiale una cosa così importante”.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà