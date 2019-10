Sperimentazione creativa e storia dell’arte: al via i laboratori scolastici

Scoperta, osservazione e approfondimenti. Partono da questi presupposti le nuove attività didattiche organizzate nella cornice dei Musei civici di Palazzo Farnese. Il Comune di Piacenza, stamattina, ha presentato il ciclo di laboratori scolastici in calendario per l’anno 2019/2020, che spaziano dalla preistoria al medioevo fino al Settecento. Lo scopo è quello del ripasso dei programmi di storia e storia dell’arte, come momento di sperimentazione creativa nell’ambito dell’educazione artistica e di studio della cultura locale. I dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa dalla direttrice dei Musei civici Antonella Gigli e dai rappresentanti di tutte le realtà che collaborano alla realizzazione delle iniziative: Ragazzi al Museo, CoolTour, Arti e Pensieri, EducArte e Società piacentina di Scienze Naturali.

Annarita Volpi, referente del Museo di storia naturale, ha presentato gli appuntamenti scolastici in programma nella realtà di via Scalabrini, arricchiti quest’anno da una novità per genitori e nonni: “Accanto alle esperienze per i più piccoli, ci saranno laboratori antichi per gli adulti, per esempio sulla preparazione del dentifricio o del burro direttamente in casa”. Per qualsiasi informazione, bisogna scrivere una mail a [email protected] oppure visitare il sito internet www.palazzofarnese.piacenza.it.