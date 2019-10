Soste selvagge in via XXI Aprile: auto in mezzo alla strada e sulla pista ciclo-pedonale

In mezzo alla strada, sulla pista ciclo-pedonale e addirittura sui marciapiedi. La cattiva abitudine dei parcheggi selvaggi non risparmia nessuna zona della città. I lettori di Liberta.it hanno segnalato una situazione particolarmente critica in via XXI Aprile dove le auto, nonostante la presenza di un parcheggio, che evidentemente non riesce a soddisfare tutte le richieste, vengono parcheggiate ovunque, rigorosamente in divieto di sosta. Un malcostume che mette in pericolo pedoni e ciclisti ma anche gli automobilisti che transitano nella via e che si trovano costretti a prestare la massima attenzione per evitare incidenti.

“Le auto sono parcheggiate al centro della via ed impediscono la visuale – scrive un lettore – ma ben peggio e più pericoloso è il perenne ingombro dell pista ciclo-pedonale che costringe chi la impegna in senso opposto a quello di marcia delle auto ad uscire sulla carreggiata trovandosi contromano e per di più in curva. Personalmente – prosegue – mi sono trovato anche a dover evitare una mamma con tanto di passeggino che è sbucata fuori in piena curva perché le auto avevano occupato tutti gli spazi”.