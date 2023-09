Alloggi in via XXI Aprile, Acer: “Sopralluoghi costanti, ma inquilini segnalino problemi”

Sopralluogo di Acer ieri mattina nelle case popolari di via XXI Aprile in seguito alla segnalazione riportata da Libertà e Telelibertà: una presunta officina abusiva nei garage, con l’utilizzo della corrente a spese di tutti i condomini. Perciò alcuni inquilini si sono rivolti anche a Sara Soresi, capogruppo di FdI in consiglio comunale.

I tecnici di Acer, dunque, hanno effettuato un’ulteriore verifica nel quartiere. “Non si è riscontrata nessuna attività segnalata. Abbiamo notato un frigorifero abbandonato che sarà rimosso – spiega Luca Marchesini, responsabile ufficio patrimonio e condomini – l’ultimo intervento di pulizia lo abbiamo effettuato noi attraverso Des Tacum il 28 agosto”. A questo proposito il presidente Marco Bergonzi sottolinea come “Acer sta svolgendo una campagna di comunicazione per il ritiro dei rifiuti ingombranti. Oltre al collegamento diretto sul nostro sito con Iren dove si trovano i moduli per la prenotazione del ritiro, attraverso Acernews mandiamo le istruzioni almeno tre volte all’anno. L’ultima proprio ad agosto. Se Acer è costretta a far intervenire una ditta per la pulizia delle aree comuni, i costi ricadono per forza su tutti i nuclei. È fondamentale, quindi, che gli inquilini ci segnalino tutte le situazioni di comportamenti illeciti. I nostri uffici possono così intervenire anche con le forze dell’ordine”.

Ed è quello che succederà nei prossimi giorni per stabilire l’effettiva infrazione di attività illecita nei garage del quartiere. Nel frattempo, da un primo conteggio dei consumi, non si rilevano discrepanze. “Siamo presenti in via XXI Aprile – prosegue Marchesini – perché ricorre frequentemente la necessità di chiamare il fabbro per cambiare la serratura del portone, sei volte negli ultimi otto mesi, ma anche l’elettricista, già cinque volte da inizio anno. Le porte dell’ascensore saranno cambiate”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: