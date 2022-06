Incendio di sterpaglie in via XXI Aprile. Vigili del fuoco sul posto, traffico in tilt

Vigili del fuoco al lavoro questo pomeriggio in via XXI Aprile a Piacenza: in fiamme un mucchio di sterpaglie all’altezza della rotonda di via Campagna. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, è stato domato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e un pick-up per antincendio boschivo. Pesanti i disagi alla circolazione.

