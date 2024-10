Bomba carta lanciata nei cassonetti: notte di fuoco in via Pordenone

Grande paura in via Pordendone a Piacenza (una traversa di viale Dante), dove qualcuno – poco prima delle 23.00 di giovedì 3 ottobre – ha lanciato una bomba carta all’interno di alcuni cassonetti posti alla base di una palazzina.

Il forte boato, seguito da un incendio, ha messo in guardia i residenti che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Tre cassonetti sono stati divorati dalle fiamme.

Stando a quanto riferito da alcuni abitanti del condominio “la raccolta dei rifiuti era effettuata saltuariamente e i cassonetti traboccavano sempre di spazzatura, depositata anche a terra”. Non si esclude un atto vandalico. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del gesto.