Parco alla ex Pertite, il sindaco Barbieri presto a Roma al Demanio

“Al di là di ingenerose tirate per la giacca, penso che serva invece continuare a lavorare, con costanza e pazienza, per un obiettivo comune. Per questo motivo, nei prossimi giorni sarò ancora una volta a Roma, insieme all’assessore Opizzi e agli uffici, per incontrare Ministero della Difesa e Demanio”.

Non tarda a farsi sentire la voce del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri dopo la netta presa di posizione espressa nei giorni scorsi da Maria Pia Romano, anima e presidente del Comitato Parco Pertite. Costituito 10 anni or sono, a maggio, il Comitato in tutti questi anni non ha mai deposto la speranza di veder sorgere un parco all’ex Pertite. La presidente, in particolare, nell’intervista pubblicata martedì 29 ottobre da Libertà, manifestava tutta la sua preoccupazione per un silenzio che durerebbe da mesi ormai sulle possibili evoluzioni della vicenda, annotando il fatto che per lo stesso periodo il Comitato non aveva più potuto contare su incontri diretti con i vertici di palazzo Mercanti.

