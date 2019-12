Rita Dalla Chiesa a “Oltre Pulcheria 2019” con il libro dedicato alla sua vita

Rita Dalla Chiesa sarà tra gli ospiti di “Oltre Pulcheria 2019”, rassegna dedicata alle donne sostenuta da Comune di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Fondazione Fare cinema, sotto la direzione artistica di Paola Pedrazzini. Tre appuntamenti, dedicati alla parità di genere, affrontati dal punto di vista culturale e dell’immagine della donna. A partire dal dramma della morte del padre, il Generale Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia, la nota giornalista e conduttrice tv presenta il suo libro “Mi salvo da sola” dove racconta con sensibilità ed autoironia, amori e dolori, successi e delusioni di una vita. L’incontro con Rita Dalla Chiesa, moderato dalla giornalista di Libertà Eleonora Bagarotti, si terrà martedì 10 dicembre alle 18.30 presso la sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia,12 a Piacenza.

Il secondo appuntamento è dedicato al cinema. Mercoledì 11 dicembre alle 18,30 presso il Cinema Politeama in via San Siro, 7 a Piacenza verrà proiettato “La passione di Anna Magnani”, film documentario di Enrico Cerasuolo. Presentato al Festival di Cannes, il film è un emozionante ritratto della Magnani, icona del neo-realismo che ha rivoluzionato la rappresentazione della figura femminile al cinema, incarnando una donna “vera”, in opposizione all’immagine delle dive modellate sul desiderio maschile. Interverrà il critico Carlo Confalonieri.

Terzo ed ultimo incontro giovedì 12 dicembre, sempre alle 18,30, nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, con Alessandra Faiella in “La versione di Barbie”, un monologo comico ad alto contenuto satirico. Attraversando con piglio ironico e dissacrante l’itinerario di formazione della donna di oggi, l’attrice e scrittrice invita a uscire dal tunnel della finta emancipazione e a riprendere in mano la nostra vita. A Rita Dalla Chiesa e ad Alessandra Faiella verrà conferito il premio “Oltre Pulcheria”. Tutti gli eventi sono gratuiti.