Dopo l’università il lavoro all’estero, il Gioia premia le sue eccellenze. Le testimonianze

Il liceo Gioia ha festeggiato le sue eccellenze, in una mattinata nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni dove i migliori studenti delle scorse annate scolastiche, hanno raccontato le loro successive esperienze universitarie e di lavoro, spesso all’estero. Dalla filosofia all’architettura, dalla biologia molecolare all’ingegneria, l’opinione sulla scuola italiana, in particolare sul liceo Gioia, e condivisa, in una chiacchierata condotta dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi.

