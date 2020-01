Piacenza 2020, salita in quota a S.Francesco con vista inedita su Piazza Cavalli

Il 2020, anno della cultura, vede la Diocesi di Piacenza e Bobbio sempre molto attiva sul fronte dei restauri e della valorizzazione di chiese, affreschi, opere d’arte. Manuel Ferrari, responsabile dei Beni culturali diocesani, annuncia in anteprima la salita in quota alla chiesa di San Francesco, che offrirà una veduta inedita di Piazza Cavalli, evento legato ad un importante e oneroso restauro che interessa l’edificio sacro. Anche San Sisto sarà al centro di celebrazioni legate al cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio. La Madonna Sistina sarà rievocata sotto molti piani, da quello artistico a quello teologico.



