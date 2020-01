Elezioni regionali: oggi il sorteggio di 440 scrutatori

Si terrà oggi, venerdì 3 gennaio, alla sede comunale di viale Beverora a Piacenza (alle 11 in seduta pubblica), la riunione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatori per le elezioni dell’assemblea legislativa e del presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna, in calendario domenica 26 gennaio. La commissione, presieduta dall’assessore ai servizi al cittadino Paolo Mancioppi e composta dai consiglieri comunali Nelio Pavesi, Gian Paolo Ultori e Gloria Zanardi procederà al sorteggio degli scrutatori, che riceveranno la relativa notifica, con l’indicazione del seggio di destinazione, nei prossimi giorni.

Complessivamente, saranno assegnati 440 scrutatori, per i 107 seggi “normali” (che prevedono quattro scrutatori ciascuno) e i sei seggi “speciali” (presso l’ospedale e le case protette per anziani), dove la necessità è di due scrutatori ciascuno. Il compenso forfettario è di 120 euro, comprensivi del turno domenicale di voto dalle 7 alle 23 del 26 gennaio, dell’allestimento del seggio nel pomeriggio precedente e dello spoglio delle schede, che comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, nella notte tra domenica e lunedì.