Sabato il concorso di pittura per eleggere il manifesto della Silver Flag

E’ in programma sabato 18 gennaio, alla galleria della Borsa in piazza Cavalli a Piacenza, il concorso di pittura che, di fatto, aprirà la Vernasca Silver Flag 2020, organizzata come sempre dal Cpae (Club piacentino automoto d’epoca). Trenta studenti del liceo artistico Bruno Cassinari, come ogni anno, saranno chiamati a rappresentare una delle cinque vetture d’epoca esposte. Nel pomeriggio le opere verranno giudicate da una giuria presieduta dall’artista Giorgio Milani, che eleggerà il vincitore e di conseguenza il manifesto ufficiale della Vernasca Silver Flag. Un’edizione particolarmente speciale quest’anno, dato che ricorre il 25esimo anniversario del Cpae.

Il programma del concorso di pittura della 25° Vernasca Silver Flag