Il futuro dei direttori d’orchestra spiegato agli studenti del Nicolini

È stato il direttore d’orchestra Aldo Ceccato l’ospite del primo appuntamento organizzato nell’ambito della rassegna “Incontri in Biblioteca” del conservatorio Nicolini. Il pluripremiato musicista milanese, classe 1934, ha presentato il suo ultimo volume “Breve Storia della direzione d’orchestra. Ieri, oggi… e domani?” (Pendragon, 2018).

Nella sua carriera, Ceccato è salito sul podio da direttore orchestra in 36 paesi di tutto il mondo. Nell’occasione piacentina, perciò, ha riflettuto anche sull’approccio differente degli spettatori a seconda delle aree geografiche e culturali: “Ho riscontrato un po’ di indisciplina nei paesi latini, dove mi è capitato di interrompere alcune esecuzioni chiedendo al pubblico di fare silenzio per permettere ai musicisti di concentrarsi”.

L’evento nel conservatorio Nicolini è stato introdotto dalla presidente dell’istituto Paola Pedrazzini, dal docente di violino Antonio De Lorenzi e dalla bibliotecaria e promotrice dell’incontro Patrizia Florio.

