Errore nel conteggio delle schede, Raggi si rivolge al Consiglio di Stato

Non è ancora stata scritta la parola fine sul duello giudiziale relativo al conteggio delle preferenze nella sezione 103 di Borghetto alle elezioni comunali del 2017.

Samuele Raggi, candidato della lista “Piacenza del futuro”, che lamentò la mancanza di 12 voti al seggio di Borghetto, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.

Pur riconoscendo l’errore nel riconteggio delle schede, il Tar di Parma poche settimane fa aveva dichiarato l’improcedibilità per decorrenza dei termini del ricorso di Raggi.

In seguito all’errore nel conteggio delle schede, il candidato Raggi risultò il secondo dei non eletti, il primo, Gianluca Bariola, entrò in consiglio al posto del dimissionario Paolo Rizzi nel settembre 2018.