Transizione energetica, Anci: “I Comuni installino nuovi impianti fotovoltaici”

Transizione energetica, tra miglioramento della qualità della vita e occasione di sviluppo imprenditoriale. Se n’è parlato nella mattinata di giovedì 18 aprile nel palazzo della Provincia, nell’ambito di un incontro – organizzato da Confcooperative Piacenza in collaborazione con Anci Emilia Romagna – rivolto agli amministratori pubblici di comuni del territorio per approfondire il tema dal punto di vista amministrativo e tecnico.

fondi pnrr per interventi di sostenibilitÀ energetica

“Partendo dal dato che il 44 per cento dei fondi del Pnrr sono stati stanziati per promuovere interventi di sostenibilità energetica e ambientale – ha fatto notare Gianluca Bariola, direttore di Confcooperative Piacenza – davanti a noi abbiamo diverse occasioni che non possiamo perdere. Tutta la sfida della transizione energetica, nelle sue diverse sfaccettature e implicazioni di carattere normativo, tecnico e gestionale, porta con sé rilevanti opportunità per il territorio, per le imprese e per i cittadini, nella visione dell’economia civile promossa da Confcooperative. Quest’ultima intende assumere un ruolo di facilitazione tecnica e normativa rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella costruzioni di reti, oltre a un supporto di tipo quasi sartoriale per sviluppare le idee imprenditoriali”.

aree per nuovi impianti fotovoltaici

“Sono diversi i meccanismi da attivare affinché la transizione energetica cominci davvero a diventare qualcosa di reale” ha spiegato Alessandro Rossi, referente energia, ambiente e sostenibilità di Anci Emilia Romagna. “Prima di tutto, occorre ridurre le importazioni di fonti fossili, dopodiché possiamo chiedere ai Comuni di mettere a disposizione superfici per creare nuovi impianti di energia rinnovabile: in questo senso, sia la Regione sia il nostro presidente Luca Vecchi hanno lanciato un appello ai Comuni per individuare le aree idonee all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici“.