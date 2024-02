Piacenza si accende di luce naturale per la Giornata del risparmio energetico

Nella Giornata nazionale del risparmio energetico, che cade oggi 16 febbraio ed è legata alla campagna M’illumino di meno, Piacenza si accende di luce naturale.

Numerose le iniziative promosse in città, compreso l’avvio del progetto comunale (sostenuto da un cofinanziamento regionale di 20mila euro), che prevede due percorsi che consentiranno di approfondire il concetto di transizione ecologica.

La prima fase riguarderà un corso di formazione per il personale comunale, mentre la fase successiva coinvolgerà i cittadini, le associazioni e le imprese interessate a partecipare ad iniziative locali, come gruppi di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.

M’Illumino di meno – In merito alla campagna M’illumino di Meno, organizzata annualmente in tutta Italia da Caterpillar e RaiRadio2, l’iconico “silenzio energetico”, che negli anni ha visto spegnersi simultaneamente i grandi monumenti italiani, porterà alla disattivazione delle luci artistiche anche di Palazzo Gotico e Palazzo Farnese.

Scuole e alunni – Anche le scuole hanno scelto di fare la loro parte, aderendo all’iniziativa di Infoambiente, che ha proposto come filo conduttore il concerto al buio. Dalla media Calvino, ai brani corali degli alunni della primaria De Amicis, dalle arie liriche dei bambini della primaria Due Giugno, alla primaria De Gasperi.

Per quanto riguarda il tema della raccolta differenziata e della circolarità, la primaria di San Lazzaro, ha permesso ai bambini di scambiare sacchi contenenti rifiuti con un libro da portare a casa.

Infine, i vari indirizzi del liceo Colombini, coinvolgendo i partner Erasmus in Polonia e Belgio, sono stati protagonisti di approfondimenti sul tema dell’inquinamento luminoso e nell’osservazione del cielo notturno, realizzando anche un video musicale.

I commenti – “Nelle scuole i concerti nella penombra hanno reso evidente la qualità della luce naturale – ha spiegato Alessandra Bonomini, coordinatrice di Infoambiente – un regalo da preservare e difendere”.

“Un decalogo a tutto tondo che ci invita non solo a spegnere le luci, ma anche ridurre sprechi, promuovere la circolarità degli oggetti, piantare alberi e mettere in campo accorgimenti più sostenibili”, ha concluso l’assessore all’Ambiente Serena Groppelli.