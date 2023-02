Piacenza s’illumina di meno. Al Farnese il concerto al buio del conservatorio Nicolini

Piacenza s’illumina di meno, celebrando la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili attraverso la musica e la cultura.

Dopo gli anni segnati dalla pandemia da Covid, è infatti ritornato il concerto acustico al buio promosso dall’orchestra della scuola Nicolini, diretta dalla professoressa Alessandra Capelli, all’interno della cappella ducale di palazzo Farnese.

Ma cosa si può fare per rendere concreti i messaggi promossi da “M’illumino di meno” e dalla Giornata nazionale del risparmio energetico? “Non si può più procrastinare – risponde Serena Groppelli, assessore all’Ambiente del Comune di Piacenza -, bisogna essere attenti a tutto, dallo spegnere la luce quando non serve, a staccare la spina del televisore quando non è in funzione”. E il Comune come può contribuire? “Abbiamo già iniziato a ridurre gli sprechi. Ovviamente bisogna lavorare sul risparmio in senso molto più ampio: l’l’obiettivo è infatti arrivare alle comunità energetiche”.