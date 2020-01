Bonaccini le “suona” a Salvini: “L’arroganza e gli show non pagano”

Stefano Bonaccini, alla luce della vittoria in Emilia Romagna, e dopo aver condotto una campagna elettorale dai toni pacati, si toglie qualche sassolino dalla scarpa puntando il dito contro Matteo Salvini: “A chi mi invitava a lasciar perdere ho sempre consigliato prudenza e i risultati mi hanno dato ragione. Partivamo da un -7% alle Europee ma non ci siamo mai arresi parlando dei temi legati ai territori. Gli avversari hanno scelto un campo completamente diverso – spiega Bonaccini – cercando show che gli emiliano romagnoli non hanno gradito. Non puoi suonare i campanelli mettendo in discussione l’onestà delle persone”.

