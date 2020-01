Nella nostra provincia trionfano Borgonzoni (60%) e la Lega (44%)

La provincia di Piacenza (sezioni scrutinate 303 su 303) è in controcorrente rispetto all’andamento regionale, con la Borgonzoni in vantaggio con quasi il 60% (59,68%), mentre Bonaccini segue con il 37% (36,87%). Nel Piacentino la Lega è il partito che ha portato a casa più voti, il 44, 02%, il Pd attesta al 24,03%. Fratelli d’Italia al 13,73%, Forza Italia al 2,78%. Movimento 5 Stelle al 3,37%.

Le Civiche collegate a Bonaccini quasi si equivalgono: 3,93% Emilia Romagna Coraggiosa e 3,66% per Bonaccini Presidente.

