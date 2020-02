Pertite, consiglio comunale: “Nel 2020 individuare l’area per la pista carri”

Il consiglio comunale di Piacenza nella seduta di ieri, lunedì 3 febbraio, è tornato a parlare dell’area ex Pertite. Nel 2011 i cittadini, attraverso un referendum, avevano chiesto di trasformarla in parco pubblico e l’attuale amministrazione, in campagna elettorale, aveva promesso di impegnarsi in tal senso. Un proposito confermato ieri su sollecitazione di alcuni consiglieri di minoranza. Nella seduta dedicata al Dup (documento unico di programmazione) l’assemblea ha votato all’unanimità un emendamento per chiedere a ministero della Difesa e Demanio di individuare entro il 2020 l’area sulla quale realizzare la pista carri per dare poi avvio alla bonifica dell’ex Pertite e fare un passo avanti in vista della nascita del parco.

