Tre generazioni di batteristi suonano “Un mondo migliore”. VIDEO

La passione per la musica non conosce barriere né distanze: è il concetto che ha spinto 48 batteristi di tutte le età (allievi delle accademie di musica di Piacenza e provincia, insieme ai propri genitori) a mandare un messaggio positivo ed energico in questa difficile situazione.

Come? Ovviamente a colpi di batteria, sulle note di “Un mondo migliore” di Vasco Rossi.

Un’idea nata da Max Fiorilli Muller, insegnante e musicista professionista: “Alla mia proposta – ha spiegato – gli allievi hanno dimostrato subito entusiasmo, e si sono dedicati tempestivamente alla realizzazione del video, tutti dalle proprie case. Un modo per non fermarsi e tenere viva la passione della musica e del proprio strumento. Penso che il bello sia proprio questo, nonostante tutto, la voglia di imparare e suonare rimane sempre presente”.

Alla realizzazione del video hanno collaborato gli allievi delle accademie L’Officina della Musica Piacenza e Caorso, Progetto Musica Pontenure, Associazione Musicale Carpaneto e Scuola di Musica di Fiorenzuola.