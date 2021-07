Castel San Giovanni, grazie al concerto “Vascoterapia” donati 4.300 euro ad Aism

Ben 4.300 euro potranno essere donati alla sezione piacentina di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) grazie al concerto “Vascoterapia” che si è tenuto il 9 luglio al parco di Villa Braghieri di Castel San Giovanni.

La musica di Salvatore Rizzo con la sua “Vasco Terapia Band” e la straordinaria partecipazione di Davide Devoti, chitarrista di Vasco Rossi nel tour “Fronte del palco”, hanno fatto squadra insieme al team di “Allunga la tua mano”, Comune e Proloco del capoluogo della Val Tidone, promotori della serata benefica che permetterà di assicurare i costi dei trasporti alle terapie dei malati di sclerosi multipla e di cominciare a mettere da parte un “tesoretto” per acquistare un nuovo mezzo.

L’evento è stato un momento di festa e ripartenza – nel pieno rispetto della normativa anti-Covid – per tutti coloro che hanno partecipato, dagli organizzatori, a chi è salito sul palco al pubblico che ha risposto con entusiasmo e generosità. Preziosissimo, accanto al patrocinio del Comune di Castel San Giovanni, il supporto di alcuni sponsor che, coprendo le spese, hanno consentito di devolvere l’importante somma.

“Vascoterapia” non sarà un evento isolato. È già in preparazione la prossima iniziativa con la regia di “Allunga la tua mano”, titolo del libro che racconta la storia di Emanuela Crestani e Paolo Garattini (edizioni Il Duomo, appena andato in ristampa dopo il successo della prima edizione), divenuto “marchio” di un impegno di solidarietà che si spende su più fronti. Emanuela, malata di sclerosi multipla ad uno stadio avanzato, nel 2016 ha ottenuto, dopo l’immersione nelle piscine di Lourdes, la grazia di veder sparire i dolori disestestici termici, tra i sintomi più dolorosi ed invalidanti della sua patologia. Da allora, non si sono più ripresentati.

La grazia – attestata dai referti medici ed oggetto di studio del Bureau des constatations médicales di Lourdes – è sempre stata accolta da Emanuela e dal marito Paolo come “un dono da condividere con gli altri”. Di qui, insieme alla nascita di un gruppo di preghiera per i sofferenti, l’idea di sostenere diverse situazioni di bisogno. Il prossimo evento si terrà l’11 settembre a Gossolengo in collaborazione con l’amministrazione comunale: “Per non dimenticare” è il titolo della serata che vedrà protagonisti Rizzo e la Vasco Terapia Band insieme ad un ospite davvero speciale che verrà svelato più avanti. Il ricavato sarà destinato, oltre alla sezione di Piacenza dell’Aism, ad “Armonia”, realtà che segue le donne operate di tumore al seno. Dopo la metà d’agosto verranno comunicati i dettagli e le informazioni per la prevendita dei biglietti.