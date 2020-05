“Il Nicolini incontra…”, incontri virtuali con i big del pianoforte

”Il Nicolini incontra…” è la nuova rassegna di incontri virtuali con i big del pianoforte ideata dal Conservatorio piacentino diretto da Walter Casali. Il calendario, ricco e variegato, è composto da otto appuntamenti che si svolgeranno dal 9 maggio a sabato 27 giugno nel gruppo Facebook “Il Nicolini incontra…”. Si comincia, quindi, questo sabato alle 17 con il noto pianista Alessandro Marangoni che parlerà di Rossini. Gli incontri proseguiranno il 16 maggio con Maurizio Baglini su Schumann, Alexander Gadjiev il 23 e Luca Rasca su Clementi il 30. A giugno, si collegheranno Roberto Prosseda su Mendelssohn il 6, Olaf Laneri su Beethoven il 13, Beatrice Rana il 20 e Ingrid Fliter su Chopin il 30. L’idea è venuta al docente, e pianista dalla carriera internazionale, Davide Cabassi che, insieme ai colleghi Paola Del Giudice, Maria Grazia Petrali e Antonio Tarallo, ha poi sviluppato e dato vita al progetto.

“Ho subito approvato la proposta di questa iniziativa di incontri con grandi artisti – dichiara il direttore Casali -. Non in tutti i Conservatori, in questo periodo, è stato possibile organizzare un calendario di alto livello che va ad arricchire il nostro rapporto non solo con gli studenti, ma con tutta la città. Un fatto importante, dato che il Nicolini è l’unico ente totalmente piacentino”.

L’adesione è assolutamente libera e aperta a tutti. Bisogna richiedere l’iscrizione al gruppo Facebook “Il Nicolini incontra…” che funge da piattaforma social dove seguire le conferenze.