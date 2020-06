Festa della Musica: esibizioni dei laureati del Conservatorio Nicolini

Il Conservatorio Nicolini apre virtualmente le proprie porte per celebrare la Festa della Musica, evento internazionale nato per festeggiare il solstizio d’estate. Dalla tarda mattinata di domenica 21 giugno, sul canale YouTube del Conservatorio, si potrà vedere e ascoltare un fiume ininterrotto di musica registrato nelle scorse settimane durante gli esami di laurea nel Salone dei Concerti.

“Non potevano dimenticarci della Festa della Musica e così abbiamo deciso di offrirvi il frutto del nostro lavoro e del nostro impegno – afferma Walter Casali, direttore della scuola musicale di via Santa Franca -. Tutti così avranno la possibilità di assistere a un medley degli esami della sessione di laurea invernale che abbiamo rimandato a metà giugno, in presenza, per colpa dell’emergenza Covid-19. È la prima volta che il Conservatorio trasmette pubblicamente gli esami di laurea e lo fa grazie alla tecnologia.

“Per merito del dipartimento aggiornamento tecnologico (D.A.T.), coordinato dal professor Marco Alpi, con la collaborazione del professor Riccardo Dapelo e degli studenti Gianmarco Romiti per le installazioni video e Luca Frigo per quelle audio, riusciamo ad avere il contatto con il pubblico che in questo momento, e nei mesi scorsi, ci manca e c’è mancato nei mesi scorsi”. Una Festa della Musica quindi all’insegna della musica da camera, del Jazz, delle percussioni e del pianoforte. “Le lauree di primo e secondo livello si sono concentrate su questi aspetti, ma presto ci saranno altre sorprese che abbracceranno tutte le sfaccettature della musica – conclude Casali -. Intanto godiamoci questa Festa che speriamo infonda fiducia e ottimismo nel futuro”.