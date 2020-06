Conferenza sociosanitaria, sì a Baldino. “Ora potenziare il sistema”

Il profilo del candidato è “idoneo per professionalità e competenze”. L’Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale socio-sanitaria ha espresso parere favorevole alla conferma di Luca Baldino come direttore generale dell’Ausl di Piacenza, già designato nei giorni scorsi dalla giunta Regionale.

“E’ un investimento di fiducia forte” ha commentato la presidente Lucia Fontana. L’esito non era scontato viste le critiche dei mesi scorsi.

L’Ufficio di presidenza, composto da una decina di sindaci del territorio, ha anche approvato sempre all’unanimità un documento in cui chiede alla Regione di integrare gli impegni.

“L’Ausl – si legge nella nota – dovrà definire, in accordo con la Conferenza sociosanitaria, il piano di riorganizzazione e potenziamento del sistema sanitario provinciale, che dovrà perseguire gli obiettivi di un efficace rafforzamento della medicina territoriale anche attraverso maggiori servizi e maggiore prossimità agli utenti con il coinvolgimento dei medici di Medicina Generale; consolidamento, rafforzamento territoriale e sviluppo della rete ospedaliera provinciale e con la garanzia della massima flessibilità strutturale e capacità di far fronte alla pandemia in corso, nonché ad eventuali future emergenze, con piani organizzativi preventivi.

Ospedale Piacenza

Per l’ospedale di Piacenza essa dovrà concretizzarsi «nel consolidamento quale Hub provinciale, prevedendone il consolidamento e l’ampliamento di vocazione sovralocale quale Hub di area vasta e regionale nelle numerose aree di eccellenza».

Fiorenzuola

per l’ospedale di Fiorenzuola si ritiene «indispensabile» un forte investimento per l’implementazione e lo sviluppo dell’Ospedale Riabilitativo (Blocco B), il potenziamento della Medicina con area pneumologia e subintensiva con anestesisti rianimatori e il completamento dell’Area chirurgica.

Castel San Giovanni e Bobbio

Per l’ospedale di Castel San Giovanni è “necessario un forte investimento economico per l’incremento in quantità e qualità delle attività e dei servizi sanitari erogati, con particolare riguardo all’attività chirurgica ortopedica, addominale e colon proctologica, con la copertura del primariato, al potenziamento del personale medico-infermieristico e all’efficientamento strumentale tecnologico di tutte le aree già esistenti”. L’Osco di Bobbio “deve ritornare ad essere sede di Ospedale di Montagna”.

Nuovo ospedale

Si parla anche del nuovo ospedale di Piacenza per il quale «si richiede una progettazione all’avanguardia, dotandolo degli spazi, delle tecnologie, della flessibilità e di modelli organizzativi e logistici innovativi così da poter fare fronte a future emergenze; inoltre urgono procedure rapide e snellimento burocratico per ridurre i tempi di realizzazione”.

Emergenza/urgenza

Chiesto “il ripristino entro e non oltre il prossimo 31 agosto della piena operatività sulle 24 ore dei Pronto Soccorso di Caste lSan Giovanni e Fiorenzuola e dei Punti di primo intervento di Bobbio e di Farini”.

Personale

“Regione e Azienda Sanitariasi impegnino a incrementare la dotazione organica del personale in termini quantitativi e la valorizzazione e la formazione”.

Villaggio paralimpico Villanova

“Impegno ad avviare e concludere nei più brevi tempi possibili i lavori di ristrutturazione e di creazione degli impianti sportivi, la Regione deve confermare la copertura dei costi di gestione della struttura in associazione con il Cip (comitato italiano paralimpico)”.

Università e ricerca

Chiesto “il potenziamento delle attività di ricerca scientifica, formazione e didattica, corso di laurea di medicina con sede a Piacenza che si affianchi a quelli già esistenti di infermieristica e fisioterapia e di un corso di laurea in Fisiatria a Fiorenzuola. Infine valorizzazione dell’esperienza didattica della Camera operatoria virtuale di Castel San Giovanni”.