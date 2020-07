Bascherdeis, versione streaming per sostenere gli artisti di strada

Vernasca da ormai 15 anni nell’ultimo sabato di luglio accoglieva artisti di strada e migliaia di visitatori. La sedicesima edizione dei Bascherdeis sarà invece in streaming.

Stasera, sabato 25 Luglio, dalle 20 alle 23 chiunque, collegandosi alla pagina facebook della manifestazione (https://it-it.facebook.com/bascherdeis) potrà assistere ad uno spettacolo in diretta e del tutto inedito. Diverse compagnie di artisti, anche internazionali, si daranno il cambio sotto l’agile regia del presentatore Adrian Kaye, mimo e attore.

Il popolo degli appassionati di arte di strada che ogni anno si raduna a Vernasca per assistere alla tre giorni di teatro, arti circensi e musica, è chiamato a partecipare per un nobile intento: il divertimento sarà finalizzato a raccogliere fondi per gli artisti, che si esibiranno in diretta collegandosi da varie parti d’Italia. L’epidemia da Covid-19 ha avuto ripercussioni pesanti, dal punto di vista economico e di sostentamento, per tutti coloro che vivono della propria arte e ora, anche dopo la riapertura dopo il lockdown, hanno visto rimandare e annullare gli eventi del settore.

Il mini festival vedrà gli artisti darsi il cambio proponendo una versione riveduta del proprio spettacolo, della durata di circa 15 minuti. L’elenco degli artisti comprende Fabio Saccomani, Famiglia danzante,

Compagnia Follemente, Squascio’ Compagnia, Ring of Swing, Ars nova Napoli.

Dall’estero Hacha De Papel , Old Time Rags e Cosmonautix.