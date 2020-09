Piacenza Expo, la Regione aumenta la sua quota: “Credere e puntare nelle relazioni”

Novità nell’assetto societario di Piacenza Expo, che riparte ed entra di diritto nel sistema fiere regionale. C’è chi la definisce un volano, chi invece preferisce chiamarla “una portaerei” per far decollare l’economia piacentina. L’ente fieristico di strada Caorsana, che dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, riparte con un nuova struttura soci. La novità è che la regione Emilia Romagna, inizialmente intenzionata ad uscire dalla compagine societaria, ora rilancia aumentando le sue quote, in un progetto industriale che considera moltiplicatore delle filiere del territorio piacentino e regionale. Una operazione positiva, secondo il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e ll’amministratore unico Giuseppe Cavalli.

“La fiera Piacentina assume quindi pari dignità del sistema fiere regionale, fondato sulle relazioni” afferla l’assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla.