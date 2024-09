Piacenza Expo, consiglio d’amministrazione: Davide Villa al posto di Erika Colla

Cambia volto il Consiglio di Amministrazione di Piacenza Expo. A seguito delle dimissioni presentate nei giorni scorsi dalla vicepresidente, Erika Colla, che ha rinunciato al proprio incarico in seno all’organo di governo della società fieristica piacentina per pressanti impegni di natura professionale, il consiglio di amministrazione ha nominato per cooptazione quale nuovo componente Davide Villa, commercialista e revisore contabile piacentino, presidente della filiale svizzera del CdA di Casella Autogru, del Collegio dei Revisori di Confindustria Emilia Romagna e componente del Consiglio Direttivo Giovani Industriali di Confindustria Piacenza. La nomina, a seguito di consultazione con l’assetto societario, è stata effettuata a norma di statuto con delibera di cooptazione approvata dal Collegio Sindacale.

Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Cavalli ha rivolto un ringraziamento alla dimissionaria vicepresidente, Erika Colla, per il prezioso operato svolto e per il positivo contributo professionale offerto a Piacenza Expo, rivolgendo al contempo un augurio di buon lavoro al neo Consigliere, Davide Villa.

“Sono onorato – ha dichiarato il nuovo componente della governance – di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di Piacenza Expo, società fieristica che riveste un ruolo di grande importanza per la promozione e la valorizzazione del tessuto produttivo del territorio. Metto a disposizione di Piacenza Expo la mia esperienza e le mie competenze professionali, in un’ottica di costruttiva collaborazione con i colleghi del Consiglio di Amministrazione e di tutta la struttura operativa della società”.