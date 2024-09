Torna “Via Emilia Classic”, premio per il campione iridato F3 Leonardo Fornaroli

Sta per alzarsi il sipario sulla terza edizione di “Via Emilia Classic”, mostra-mercato organizzata da Piacenza Expo dedicata alle due e alle quattro ruote vintage, al motorismo storico e sportivo e al mototurismo, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre al quartiere fieristico di Le Mose.

L’inaugurazione dell’evento – presentato questa mattina con una conferenza stampa – è prevista sabato mattina alle ore 11 alla presenza di Lorenzo Fornaroli, pilota piacentino recente vincitore del Campionato mondiale automobilistico di Formula 3, che porterà in esposizione a Piacenza Expo l’auto con cui si è aggiudicato il titolo iridato.

edizione rinnovata

“Via Emilia Classic – ha detto in conferenza il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, presente al tavolo dei relatori con l’Amministratore delegato di Aci Piacenza, Roberta Ticchi, e Maurizio D’Agostino, ex anima di Auto&Moto Retrò di Torino e da quest’anno collaboratore della fiera piacentina – prenderà vita grazie alla collaborazione dei principali club piacentini di auto e moto d’epoca, che ringrazio per il prezioso lavoro svolto. Sarà un’edizione rinnovata rispetto alle due già archiviate, non solo per il cambiamento di data ma anche per la presenza, per la prima volta, di Fantoys, piccola fiera collaterale dedicata al modellismo di auto e moto d’epoca, e di un apposito spazio per gli appassionati di libri e letteratura automobilistica con rare edizioni dedicate al mondo dei motori. All’inaugurazione di sabato mattina sarà presente anche il campione mondiale di Formula 3 Leonardo Fornaroli, che verrà premiato da Piacenza Expo proprio per questo prestigioso titolo iridato”.

i club presenti

Aci Piacenza, Circolo Italiano Camion Storici “Gino Tassi”, Club Veicoli Storici Piacenza, Fiat 500 Club Italia, Gamma 4×4 Federazione Italiana Fuoristrada, Motoclub d’Epoca “Tarquinio Provini”, Piacenza Corse Autostoriche, Scuderia Ferrari Club Piacenza, Vespa Club Piacenza, Youngtimer Tigullio, Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca e Autosport Bobbio le associazioni che a Via Emilia Classic daranno vita ed esposizioni statiche, mostre e raduni. Tra i vari, segnaliamo l’esposizione e la mostra fotografica per il 75° anniversario del Vespa Club Piacenza, il raduno del del Fiat 500 Club d’Italia, l’esposizione di auto da rally di Piacenza Corse e del Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca, l’esposizione di moto sportive d’epoca del Motoclub Tarquinio Provini, quella di mezzi da lavoro del Circolo Italiano Camion Storici Gino Tassi – Collezione Politi, di auto e moto d’epoca del Club Veicoli Storici Piacenza, di alcuni modelli iconici dell’Alfa Romeo Giulietta Sprint a cura dell’associazione Bobbio Autosport, di fuoristrada del club Gamma 4×4, l’esposizione statica del Ferrari Club Piacenza (con demo live di un intervento sulla meccanica di un’auto) e di mezzi storici del soccorso a cura del Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana.

non solo auto

Tante auto e moto d’epoca, ma anche spazio per restauratori, officine, laboratori, tappezzieri e carrozzieri, una qualificata vetrina commerciale per concessionari e commercianti oltre al tradizionale mercatino con introvabili componenti per le marche più iconiche e prestigiose del passato.