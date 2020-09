Teatro, scuola e laboratori: torna la magia di Salt’in Banco

Grazie a Salt’in Banco, la rassegna di teatro scuola di Teatro Gioco Vita, giunta alla 41esima edizione, i più piccoli potranno tornare ad assaporare la magia di una storia rappresentata su un palcoscenico. La stagione 2020 / 2021 viene così suddivisa in tre sezioni: Salt’in Banco in teatro, a scuola e laboratori. Nel teatro dei Filodrammatici verranno rappresentate, da ottobre a dicembre una decina di opere dedicate ai bambini che proseguiranno per tutto il 2021, ma non mancheranno anche letture animate, laboratori-spettacolo e lezioni-spettacolo che che saranno tenuti nelle classi, nelle scuole, in spazi non teatrali o all’aperto per uno o più gruppi. La proposta è nata per rispondere alle esigenze organizzative del mondo scolastico che riparte con l’attività didattica in presenza dopo i mesi della didattica a distanza dovuta all’emergenza Coronavirus.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà