“A teatro con mamma e papà” e “Salt’in banco”: via alle rassegne. Ecco il programma

Hanno rispettivamente 29 e 44 anni, ma non li dimostrano affatto. Sono la rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” e la rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà”, le stagioni di teatro ragazzi di Piacenza, firmate Teatro Gioco Vita e curate da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione. Cartelloni proposti dal Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj con la Fondazione Teatri, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale” e che, come tutte le attività di Teatro Gioco Vita, hanno il contributo di MIC e Regione Emilia-Romagna.

Nella stagione teatrale 2023/2024 sono 43 titoli, di cui 15 produzioni di Teatro Gioco Vita, 23 compagnie, oltre 120 aperture di sipario, più di 20 percorsi educational, 4 teatri (Filodrammatici, Gioia, Spazio Luzzati e Officina delle Ombre). Tra spettacoli, letture animate, laboratori e percorsi di approfondimento, proposte di formazione per insegnanti e genitori. Da novembre 2023 a giugno 2024.

“A teatro con mamma e papà”, 29° rassegna di teatro per le famiglie è un cartellone di appuntamenti principalmente al Teatro Filodrammatici ma anche al Teatro Gioia e allo Spazio Luzzati: da novembre a giugno rappresentazioni pomeridiane la domenica e giorni festivi oltre ad alcuni spettacoli serali.

L’edizione numero 44 di “Salt’in banco”, la rassegna di teatro scuola, è dedicata a Ferruccio Filipazzi, uno dei grandi protagonisti del teatro ragazzi italiano, scomparso il 10 aprile scorso. Attore, narratore, autore, musicista e compositore, ha raccontato storie ai piccoli e ai grandi, spesso accompagnate dalla sua chitarra.

Come al solito “Salt’in Banco” propone spettacoli e attività educational per l’intera durata dell’anno scolastico, con appuntamenti per tutte le fasce d’età, dai nidi d’infanzia fino alle scuole superiori. Una programmazione che si svolge al Teatro Filodrammatici, al Teatro Gioia, allo Spazio Luzzati, all’Officina delle Ombre e anche nelle scuole.

Una novità di questa stagione è la sezione, trasversale alla rassegna per le famiglie e a quella per le scuole, “Piccole platee – proposte di teatro per la prima infanzia”: circa due settimane di programmazione al Teatro Filodrammatici, tra maggio e giugno 2024, con spettacoli per la fascia 0-6 programmati sia la mattina per i nidi e le scuole dell’infanzia sia la sera per il pubblico familiare, oltre a un laboratorio per il personale educativo dei nidi con momento conclusivo aperto a tutti e a un incontro per genitori e operatori dei servizi per l’infanzia sul come vivere la visione del teatro insieme ai piccolissimi.

La rassegna “A teatro con mamma e papà” e tutte le attività educational inserite nel cartellone di “Salt’in Banco” vengono svolte in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale”.

IL PROGRAMMA COMPLETO