Il Nicolini ricorda Edo Lusardi con l’intitolazione della “sua” aula

Il Conservatorio Nicolini di Piacenza ha ricordato il suo studente Edoardo Lusardi, prematuramente scomparso l’anno scorso, intitolandogli l’aula di strumenti a percussioni dove il giovane ha studiato e suonato per dieci anni. Preceduto dall’esecuzione del brano “Passacaglia” per marimba e vibrafono, di Anna Ignatowicz-Glinska, eseguito dal duo dell’ensemble “Tempus Fugit” (Yunshang Bao–Stefano Borin), lo svelamento della targa è avvenuto tra gli applausi di amici, parenti e docenti che hanno assistito alla cerimonia nel cortile del Conservatorio. Toccanti gli interventi della presidente e del direttore del Nicolini, Gianna Arvedi e Walter Casali, del rappresentante della consulta degli studenti Francesco Brianzi e del docente Daniele Sacchi; tutti hanno ricordato e celebrato, tra le altre cose, la grande passione di Edoardo per la musica.

