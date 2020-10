Sospesa la programmazione. “Le attività riprenderanno non appena l’emergenza sanitaria lo consentirà”

A seguito del nuovo Dpcm la programmazione di Teatro Gioco Vita sarà momentaneamente sospesa. “Le attività – si legge in una nota – riprenderanno non appena le direttive ufficiali relative alla gestione dell’emergenza sanitaria lo consentiranno. Grazie a tutti, spettatori, artisti, lavoratori, istituzioni, sponsor che in questi mesi hanno permesso al teatro di ritornare a vivere. Grazie a tutto il nostro pubblico, bambini e ragazzi, giovani e adulti, scuole e famiglie, che continua a condividere con noi questi momenti così difficili e che ancora una volta ci darà la forza di superare questa nuova clausura”.

