“Favole in Libertà”, la fantasia per i bambini torna su Telelibertà

Dopo la fortunata serie di spettacoli proposti durante il lockdown primaverile, Editoriale Libertà e Teatro Gioco Vita fanno squadra un’altra volta per ricucire lo strappo con un pubblico orfano della ritualità sociale e culturale del teatro. Da domenica 13 dicembre al 6 gennaio, da Santa Lucia all’Epifania, ogni sera alle ore 20.10 su Telelibertà dopo il Tg (canale tv 98 e in live streaming sul sito www.liberta.it, poi in replica il giorno successivo alle 12.30) gli attori del centro di produzione teatrale piacentino porteranno nelle case di tutti una serie di 25 “Favole in Libertà”, striscia di quotidiana di narrazione, magia e fantasia rivolta soprattutto ai bambini e alle famiglie, sulle ali di racconti più o meno antichi della tradizione italiana, europea e del mondo.

Il programma è tutto da scoprire, o da riassaporare. Da “Gianbabbeo” di Andersen in apertura il 13 dicembre a “L’oca d’oro” dei Grimm in chiusura il 6 gennaio. Da Gozzano a Wilde, da Keats a Collodi, da “I musicanti di Brema” e “Il lupo e i sette caprettini” a racconti popolari cinesi, giapponesi, arabi e delle zone alpine. Sei sono i volti e le voci di attori coinvolte: i piacentini Letizia Bravi e Nicola Cavallari, Andrea Lopez Nunes, Tummaso Pusant Pagliarini, Luca Ronga, Gianluca Soren. Scenario delle narrazioni, lo Spazio Luzzati di via Giarelli, lo scrigno di colori e fantasia dedicato al grande scenografo e artista ricavato nell’ex stabilimento tipografico di Libertà. La regia video è di Filippo Adolfini e Giuseppe Piva, riprese di Davide Franchini, montaggio di Alessandra Colpo.