Santa Lucia porta le “Favole in Libertà”: il via domani con Gianbabbeo

Santa Lucia, finalmente ci siamo. Il regalo di Editoriale Libertà e Teatro Gioco Vita è la famosa fiaba “Gianbabbeo” di Hans Christian Andersen.

Domani, domenica 13 dicembre, alle 20.10 su Telelibertà andrà in onda la prima delle 25 “Favole in Libertà”, realizzate insieme a Teatro Gioco Vita, che terranno compagnia quotidianamente, alla stessa ora, per tutto il periodo delle feste sino all’Epifania, ai grandi ma soprattutto ai piccini e le loro famiglie. Un pubblico comunque senza età, proprio in questo speciale momento dell’anno in cui lo stop ai teatri si fa particolarmente sentire.

Ad interpretare “Gianbabbeo”, immerso nelle colorate scenografie dello Spazio Luzzati, sarà l’attore e formatore del Gioco Vita Nicola Cavallari, volto noto e famigliare a centinaia di bambini e di ragazzi piacentini. A lui la parola anche lunedì 14 con “Il gigante egoista” di Oscar Wilde.

“Ho la fortuna di avere figli piccoli: sono stati le mie cavie” – ironizza Cavallari – i bambini di “Salt’in banco”, “A teatro con mamma e papà” e le tante altre nostre iniziative ci mancano. Crediamo di mancare un pochino anche noi a loro”.