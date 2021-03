Tra racconti, video e gesti solidali, oggi è la Festa della donna. Gli eventi

Oggi è la giornata internazionale della Donna e numerose sono le iniziative, che non si esauriscono nella sola giornata di oggi, per celebrare l’universo femminile.

Dal 2 all’ 8 marzo è attiva “Tu mettici il cuore, Sempre!”, organizzata da Il Gruppo Terziario Donna Piacenza – Confcommercio Piacenza Imprese per l’Italia, in collaborazione con l’Associazione dei Panificatori della città e della provincia di Piacenza e Federfiori Piacenza il cui ricavato andrà a favore dell’Hospice La Casa di Iris.

Nella giornata di oggi si va dal video “#PIACENZAINROSA” alla raccolta di scritti “Piccole GRANDI DONNE” fino all’incontro “Attente al lupo, imparare a riconoscere la violenza per dire NO”. L’elenco completo è sul sito del Comune di Piacenza.

Sabato 20 marzo alle 10.30 presso il Salone Caritas “Il Samaritano”, “Laboratori di cittadinanza”, tavola rotonda con i protagonisti del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tirare le fila di due anni di lavoro e proposte.

A fine marzo “Parla con lei”: quelle parole che non ricordiamo neanche, perché non le diciamo mai a nessuno. Video in chiave teatrale, l’identità della donna tra forza e presunta fragilità.