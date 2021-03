L’idea di Fabio e Antonio: “Un grande murales al Peep per riqualificare il quartiere”

Sono due giovani artisti con le idee chiare: “Riqualificare gli spazi urbani attraverso la creatività”. Uno è il piacentino Fabio Guarino, l’altro è il romano Antonio Catalani – in arte “Holaf”, ex concorrente di “Ballando con le Stelle” e fidanzato di Caterina Zanardi Landi, contessa del castello di Rivalta.

Il trampolino di lancio del loro connubio professionale è andato in scena nei giorni scorsi ad Avezzano, un piccolo comune abruzzese in provincia dell’Aquila. “Lì – raccontano gli artisti – abbiamo dipinto un’enorme parete di una fabbrica industriale, su una superficie di oltre trenta metri quadrati». Una sfida notevole per i due pittori, che hanno deciso di provare a fondersi in un’unica cifra stilistica. Il risultato? Lo splendido disegno di un orso marsicano stretto fra due mani e alcune lamiere metalliche.

Conclusa questa opera, quindi, Guarino e Catalani guardano al futuro: “Un’idea per Piacenza? Si potrebbe realizzare un grande murales sui palazzi del Peep, alla Farnesiana, per cambiare volto a questa parte di città. Noi ci siamo, se si vuole approfondire il progetto. La street art ha una potenzialità immensa, tutta da conoscere e sviluppare. Non parliamo di imbrattare i muri, ma di avviare un percorso artistico accessibile a chiunque, legato al luogo che lo ospita e alle persone che ci vivono intorno”.