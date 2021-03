Il concerto di Daniele Ronda in Piazza Cavalli, sabato 27 alle 20.30 su Telelibertà

Andrà in onda su Telelibertà sabato 27 marzo alle 20.30 il concerto che Daniele Ronda ha tenuto il piazza Cavalli il 17 febbraio scorso, per lanciare un messaggio di speranza e solidarietà.

L’esibizione, trasmessa in live streaming su Facebook, approda su un circuito di emittenti televisive locali e a diffusione regionale, che in tutta Italia trasmetteranno lo spettacolo, proprio nella serata di sabato 27 marzo.

L’iniziativa è stata realizzata per utilizzare la musica come veicolo per trasmettere speranza e solidarietà ai lavoratori del settore e mantenere alta l’attenzione sociale nel cuore di una città duramente colpita dalla pandemia.