Tarasconi, tweet al vetriolo contro Letta: “Tema parità utilizzato a vanvera”

No all’utilizzo strumentale del tema della parità di genere, su cui “il nostro Paese si conferma, nei fatti, indietro rispetto ad altri paesi europei”. E’ un tweet al vetriolo di Katia Tarasconi, consigliera regionale del Pd, ad accendere i riflettori sull’annuncio del segretario del Pd Enrico Letta che ha aperto ieri alla scelta di due nomi femminili per sostituire i due capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

“Enrico Letta come altri. Non c’è ragionamento – scrive la Tarasconi nel tweet -. Da donna sono offesa dall’utilizzo strumentale del tema parità. Avrei preferito che dicesse che non si fida dei due capigruppo, che non sono i capigruppo che vuole, qualsiasi cosa. Ma non che utilizzasse il tema parità a vanvera”.

