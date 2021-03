Dal Gioco Vita a Kabukista, contenuti online per la Giornata mondiale del teatro

Oggi ricorre, come ogni 27 di marzo, la Giornata mondiale del teatro e anche diverse realtà teatrali piacentine aderiscono con alcune iniziative, ovviamente online.

Teatro Gioco Vita ha lanciato sui canali social un video con le voci e i volti del Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj. “Nonostante tutto ci siamo e siamo ancora in tanti” è, in estrema sintesi, il messaggio trasmesso da chi lavora sul palcoscenico e chi dietro le quinte, negli uffici e nei laboratori, sul territorio e in tournée. “Ci mancano il teatro, il gioco e la vita. E ci mancate tutti voi, il nostro pubblico, piccoli e grandi”. Figure professionali e artistiche, esperienze e provenienze diverse tra loro, a testimonianza di quell’universo ricco e variegato che da 50 anni è il Gioco Vita a Piacenza, in Italia e nel mondo.

Anche i 10 gruppi e associazioni teatrali piacentini riuniti sotto l’insegna “Teatro e Oltre” con base al Teatro San Matteo hanno optato per un video collettivo pubblicato su tutte le loro pagine social, un mosaico di voci per altrettanti messaggi, riflessioni e pensieri sul ruolo e le modalità che teatro, arte e cultura devono riacquistare e ripensare per «combattere l’apatia, l’indolenza, il pessimismo, l’avidità e il disprezzo».

Deve invece affrettarsi, mandando una mail alla mail [email protected] per richiedere il link cui collegarsi, chi desiderasse partecipare all’incontro virtuale “live” aperto al pubblico e organizzato dalla compagnia-associazione Kabukista su Google Meet, con appuntamento alle ore 10.30.