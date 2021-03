Il concerto di Daniele Ronda da piazza Cavalli trasmesso questa sera su Telelibertà

Piacenza, la sua piazza e un bel pezzo della sua musica rimbalzeranno nelle case di migliaia di italiani attraverso un concerto “a reti unificate”. Telelibertà (canale 98 del digitale terrestre) lo trasmetterà sabato 27 marzo alle 20.30, ma è lunga la lista di emittenti televisive locali e regionali di tutta Italia che nella serata del 27 marzo manderanno in onda il concerto che il cantautore piacentino Daniele Ronda aveva organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza e trasmesso in live streaming sui social network in diretta dal centro di Piazza Cavalli lo scorso 17 febbraio.

LE TELEVISIONI CHE TRASMETTERANNO IL CONCERTO