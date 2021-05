In centro storico, il Demanio apre i portoni degli immobili-gioiello in vendita

Visite in palazzi gioiello dello Stato, per comprarli. Il Demanio mette in vendita tre immobili di prestigio nel cuore della città e ha aperto i loro portoni ad un gruppo di possibili acquirenti. Dopo il tentativo fallito nel 2019, infatti, tornano all’asta Palazzo Costa Ferrari in via Carducci (per quasi tre milioni di euro), Palazzo delle Poste in via Roma (677mila euro) e Palazzo Serafini nell’omonimo vicolo tra via Cavour e via Cittadella (un milione e 324mila euro). In quest’ultimo la Soprintendenza ha però vincolato gli arredi di una stanza: l’immobile è stato così ritirato momentaneamente dall’asta e tornerà in vendita entro un paio di mesi. Prossime dismissioni dello Stato: la sede centrale delle poste in via Sant’Antonino e l’ex caserma Dal Verme in via Benedettine.

