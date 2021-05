“Pronte a ripartire”: guide turistiche a “lezione” alla Sezione Romana del Farnese

Si apre un nuova stagione per la cultura e il turismo piacentino. Grazie alla galleria Ricci Oddi riaperta con il suo gioiello – il ritratto di Klimt- e all’inaugurazione della nuova Sezione Romana di Palazzo Farnese, le guide turistiche piacentine tirano un sospiro di sollievo e possono finalmente tornare a raccontare le bellezze del nostro territorio. Ieri, 17 maggio, alcune decine di guide sono state “formate” all’interno del museo archeologico dei Musei Civici del Farnese, dal funzionario della soprintendenza Marco Podini, che è membro del comitato scientifico del museo: “Non vedevamo l’ora di ricominciare – è il commento di Eliana Dragoni – siamo sempre state pronte a ripartire. Per fortuna in questo momento a Piacenza si presentano diverse occasioni per mettere a frutto le nostre competenze”.

IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI