“Su il sipario, tutti in scena!”. Martedì spettacolo online del conservatorio Nicolini

Continuano gli appuntamenti online del Conservatorio Nicolini. Martedì 1 giugno alle 10 sul canale YouTube della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca verrà trasmesso “Su il sipario, tutti in scena!”, spettacolo, inserito all’interno della rassegna “Una stagione su… misura 2020-2021” ideata e curata dalla docente di pianoforte del Nicolini Patrizia Bernelich, che coinvolge una trentina di allievi delle classi di percussioni, saxofono e canto del Conservatorio. Sul palco del Salone dei Concerti salirà l’Ensemble Percussion, composto da Francesca Cannarozzo, Francesco Lupo, Edoardo Cilia, Isacco Marchesi, Massimo Vincenzo D’Aleo, Elia Moceri, Federico Lolli, Nicolò Torciani e diretto dal maestro Loris Stefanuto, per eseguire brani di Daughtrey e Jobim. I giovani saxofonisti Federico Marzaroli e Nicolò De Maria interpreteranno i tanghi di Astor Piazzolla per poi lasciare il palco alle classi di canto coordinate da Corrado Casati che proporranno brani estratti da opere di Mozart e Rossini. “Si tratta dell’ultimo appuntamento dell’anno accademico della rassegna – afferma Patrizia Bernelich – . Un omaggio, allegro, vivace e ottimista, all’estate con la speranza che presto tutto torni alla normalità”.

