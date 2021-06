Da “Kiss me Licia” a “Holly e Benji”, Cristina d’Avena infiamma l’Estate Farnese

Un pubblico folto e variegato per Cristina D’Avena nella sera di lunedì 21 giugno sotto le stelle di Palazzo Farnese. L’interprete, ospite dell’Estate Farnese 2021, ha cantato alcune tra le più amate sigle dei cartoni animati degli ultimi 40 anni – tra Kiss Me Licia e Holly e Benji – e presentato l’inedito “Nel cuore solo il calcio” tratto dal suo ultimo progetto come augurio alla Nazionale Italiana per gli Europei di Calcio 2021. Il concerto di ieri sera, in collaborazione del negozio di gioielli Marlù, ha raccolto fondi per l’associazione Giorgio Conti, in aiuto delle famiglie segnate da difficoltà economiche e con figli gravemente malati.

