La danza di Step by Step fa il pieno di applausi a Palazzo Farnese

Calorosi applausi al saggio del Ballet club Step by Step di Laura Del Bigio, che al Farnese ha proposto celebri brani da famosi musical quali “Cats” e “A chorus line”, coniugando la danza classica a quella moderna. In scaletta non sono infatti mancati brani dai balletti di Ciaikovskij e Bizet, così come allegre coreografie di canzoni di Mina, Lana Del Rey e Billie Eilish.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà