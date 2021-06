Un concerto da applausi inaugura il nuovo clavicembalo del Nicolini

Un nuovo clavicembalo, di scuola tedesca a doppia curva con decorazioni e intarsi, arricchisce il parco strumenti del Conservatorio Nicolini. Nel salone dei concerti dell’istituto di alta formazione musicale, martedì 29 giugno nel pomeriggio, è andata in scena la presentazione, con un’esibizione della classe di clavicembalo della docente Paola Poncet, dello strumento recentemente acquistato. “Si tratta di un cembalo che si ispira a uno strumento originale costruito ad Amburgo nel 1728 – spiega la professoressa Poncet -. I costruttori, Alberto Colzani e Luca Vismara di Seregno, hanno replicato il disegno del modello del 1728 di Zell e poi lo hanno costruito con poche modifiche rispetto all’originale; l’ampiezza della cassa conferisce allo strumento stesso un suono particolarmente armonioso, pieno e caldo”.

Uno strumento particolare, antesignano del pianoforte, dal quale si differenzia per il modo in cui viene pizzicata la corda, reso ancora più speciale da un repertorio unico che i giovani allievi hanno interpretato in un concerto molto applaudito.