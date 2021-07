Alice canta Battiato e ammalia Palazzo Farnese: standing ovation per lei

Doppia standing ovation e un Palazzo Farnese completamente sold-out per Alice canta Battiato. La cantante, tra le Klimt Ladies del cartellone dell’Estate Farnese, ha reso omaggio con eleganza e autenticità all’opera musicale del maestro eseguendo i brani più noti del suo repertorio e quelli composti e scritti da Battiato appositamente per lei. Doppio bis con Prospettiva Nevski e Per Elisa. “Franco vive e vivrà per sempre attraverso le opere che ci ha lasciato” ha detto la cantante ricordando alcuni aneddoti nel corso degli anni.

