Una settimana di musica al Conservatorio: studenti del Nicolini in concerto

Gli studenti del Nicolini si presentano alla città. La consulta degli studenti del Conservatorio di Piacenza organizza, dal 31 agosto al 7 settembre, una settimana di concerti, eseguiti principalmente da studenti vincitori di borse di studio, nel Salone dei Concerti di via Santa Franca. “Per la prima volta prende vita una piccola stagione concertistica autogestita, concentrata in otto giorni, con numerosi appuntamenti musicali gratuiti” spiega il segretario della consulta degli studenti Adriano Ricci. “Il pubblico, grazie alla rassegna, potrà ascoltare e apprezzare molteplici generi musicali eseguiti dalla varietà di strumenti insegnati e studiati in Conservatorio; un’occasione anche per mostrare l’ampio spettro di possibilità che il Nicolini offre”.

Ed ecco quindi che sul palco del Salone del Conservatorio si alterneranno, tra gli altri, giovani pianisti, sassofonisti, violinisti, flautisti, oboisti, clarinettisti, soprani, baritoni che eseguiranno brani di maestri della storia della musica tra cui Ravel, Brahms, Ibert, Hendel, Schubert e Mozart. Proprio le musiche del genio austriaco verranno eseguite nel concerto del 4 settembre durante il quale, insieme agli studenti del Nicolini, saliranno sul palco gli allievi del Mozarteum di Salisburgo, grazie al gemellaggio musicale curato da Alessandra Garosi e Michela Notaro all’interno del programma “European Mozart Ways”.

“Le studentesse e gli studenti sono i protagonisti ed il motore della ripartenza del nostro Conservatorio” afferma Francesco Brianzi, presidente della consulta del Conservatorio Nicolini. “Ora più che mai siamo chiamati a riprenderci il palcoscenico, dopo quasi due anni di stop, e lo facciamo con dei capolavori della classica, senza tuttavia dimenticare il jazz ed i nuovi linguaggi: il 2 settembre, con il live del “Straniero-Blanco-Mengotto trio”, e qualche giorno più in là, il 14 settembre, con “Acque Erranti”, che vedrà protagonisti gli studenti di musica elettronica.

Tutti i concerti, che cominceranno alle 20 nel salone (ad eccezione di quello del 4 settembre che avrà inizio alle 18), verranno preceduti, alle 19, da un aperitivo e, alle 19.15, da un’introduzione e guida all’ascolto a cura degli studenti in collaborazione con la biblioteca dell’istituto musicale. Non è necessaria la prenotazione, ma bisogna essere muniti di green pass per assistere ai concerti.

PROGRAMMA MUSICALE 31 Agosto: IL PIANOFORTE A QUATTRO MANI

Pianoforte: Martina Cavalieri e Victor Vechiu, Guido Pagani e Sabrina Ceppi,

Ivan Maliboshka e Andrea Orsi.

Musiche di Ravel, Poulenc, Liszt, Brahms, Moszkowsky, Shostakovich, Milhaud 1 Settembre: IL REPERTORIO DEL SAXOFONO NEL ‘900

Federico Marzaroli, Nicolò de Maria: saxofono

Ivan Maliboshka: pianoforte

Musiche di Schulhoff, Ibert, Dubois 2 Settembre: STRANIERO BLANCO MENGOTTO JAZZ TRIO

Gianmarco Straniero: contrabbasso

Giuseppe Blanco: pianoforte

Mauro Mengotto: batteria

Repertorio jazzistico in stile Hard Bop 3 Settembre: DUO MOSCA-PROKUDOVICH

Manuela Mosca: violino

Yana Prokudovich: viola

Musiche di Pleyel, Mozart, Sibelius, Handel 4 Settembre: CONCERTO IN COLLABORAZIONE CON IL MOZARTEUM DI SALISBURGO

Elisa Tait: oboe

Adriano Ricci: clarinetto

Tommaso Perotti: corno

Enrico Bertoli: fagotto

Maria Clara Franguelli: pianoforte

Musiche di Mozart 5 Settembre: SOIRÉE POULENC

Clara Alice Cavalleretti: flauto

Elisa Tait: oboe

Adriano Ricci: clarinetto

Giorgio Strinati: corno

Andrea Giovannini: fagotto

Ivan Maliboshka: pianoforte

Gaboon Ko: pianoforte

Musiche di Poulenc 6 Settembre: APERITIVO ALL’OPERA

Rebecca Brusamonti: soprano

Mirea Marchetto Mollica: mezzosoprano

Lorenzo Sivelli: baritono

Gaboon Ko: pianoforte

Musiche di Mozart, Rossini 7 Settembre: TRIO ATROPOS

Mirea Marchetto Mollica: mezzosoprano

Giacomo Alfano: clarinetto

Luca Casana: pianoforte

Musiche di Schubert, Schumann, Liszt, Spohr