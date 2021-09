“Il tenore: eroe o vittima?”. Il 4 settembre a Palazzo Farnese torna la lirica

Quattro tenori, interpreti di alcune tra le più belle arie e romanze racchiuse nelle opere di Verdi, Puccini, Bellini, Rossini, Gounod, Mascagni e Leoncavallo per omaggiare quattro immensi cantanti nell’anno del loro centenario: della morte per Enrico Caruso e della nascita per Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano e Gianni Poggi.

La serata “Il tenore: eroe o vittima?… E ricomincia il canto” organizzata dagli Amici della Lirica nel cortile di Palazzo Farnese a Piacenza sabato 4 settembre alle 21.00 (in caso di pioggia il 5 settembre), vede protagonisti Alessandro Fantoni, Matteo Lippi, Ivan Magrì e Giulio Pelligra con l’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Sebastiano Rolli, bacchetta appassionata esperta e profonda. Il programma alterna brani cantati alla lettura di brevi note biografiche, curiosità, episodi legati alla vita dei quattro tenori. Per la ricchezza della proposta si presenta con un omaggio all’opera, alla bellezza del canto.